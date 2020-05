Flea Madness su PS5, Xbox Series X e PC: nuovo annuncio per la next gen

Il team di sviluppo di Missset ed il publisher Crytivo hanno ufficialmente annunciato che la loro ultima fatica approderà anche su console di prossima generazione, oltre al già confermato PC.

Stiamo parlando di Flea Madness, produzione coloratissima che condurrà il giocatore su di un bizzarro pianeta alieno. Qui si vestiranno i panni di peculiari creature, pronte ad affrontarsi in un frenetico multiplayer. Dopo aver scelto la specie di appartenenza, sarà possibile personalizzarne le abilità, per poi partire alla caccia degli avversari, per abbatterli uno dopo l'altro. Le sfide potranno essere affrontate in squadre, mentre i più competitivi potranno optare per la modalità "Flea for All", che vedrà un unico vincitore trionfare su tutti i concorrenti.



Nella propria folle corsa in Flea Madness sarà possibile divorare le creature avversarie, pratica che potrà garantire dei power up...o forse no! Non tutto quello che decidiamo di mangiare avrà infatti effetti necessariamente positivi: ad un incremento della velocità o alla possibilità di diventare invisibili faranno infatti da contraltare l'eventualità di essere colpiti da alcuni malus. Direttamente in apertura a questa news, potete visionare il trailer di annuncio di Flea Madness.



Attualmente, è possibile testare il titolo grazia ad un pre-alpha test disponibile su Steam, mentre il gioco completo arriverà su PS5, Xbox Series X e PC nel corso del 2021.