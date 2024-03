Fleximan: il nemico degli autovelox arriva su Steam con un gioco che costa meno di un euro

Fleximan arriva nel mondo dei videogiochi: il "celebre" paladino degli autovelox che ha riempito le pagine della cronaca italiana dall'inizio dell'anno è ora protagonista di un videogioco in vendita su Steam a 89 centesimi (in offerta lancio).

"Sei pronto a diventare Fleximan, il paladino delle strade? In questo gioco adrenalinico, la tua missione è semplice ma audace: salvare i cittadini dalle multe e ripristinare la giustizia sulle strade della nostra piccola città veneta."

Semplice la sinossi, semplicissimo il gioco: in Fleximan si vestono i panni di questo personaggio in un gioco d'azione 3D in terza persona con un solo obiettivo, ovvero distruggere tutti gli autovelox con un martello flessibile e salvare i cittadini dalle multe.

Fleximan, fanno sapere gli sviluppatori, può essere completato in meno di 30 minuti ma in futuro potrebbero arrivare aggiornamento che "introdurranno nuovi meme e sfide divertenti."

Fleximan è in vendita su Steam a 89 centesimi in offerta lancio (anzichè 99 centesimi) al momento il gioco ha una valutazione complessivamente positiva frutto di 28 recensioni.

Ovviamente vi sconsigliamo calorosamente di emulare le gesta di Fleximan e invitiamo tutti a rispettare le leggi del nostro paese in materia di sicurezza stradale e limitare la velocità alla guida nei tratti dove questo viene espressamente richiesto, rispettando i limiti imposti.