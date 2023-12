Flight Simulator 2024 avrà anche il 'meteo storico'? Le ultime dagli sviluppatori

L'ultimo video diario di sviluppo di Flight Simulator offre a Jorg Neumann l'opportunità di offrire delle piccole ma interessanti anticipazioni sulla possibile introduzione del meteo storico con una sorta di 'macchina del tempo' nel simulatore aereo in esclusiva Microsoft.

Sono in tanti, infatti, a chiedersi se nell'evoluzione promessa da Microsoft Flight Simulator 2024 ci sarà o meno spazio anche per una modalità che consenta ai piloti digitali di 'fare un tuffo nel passato' per sperimentare eventi atmosferici eccezionali come uragani, tempeste di sabbia o altri fenomeni meteo passati alla storia.

Entrando nel merito delle richieste della community, il boss del progetto di Flight Simulator ricorda che "Microsoft ha già stretto una partnership con Vestas, una società che possiede un suo Database Climatico del passato. Abbiamo esaminato il loro database e il problema è che, per quanto sia aggiornato, non contiene dati riguardanti le condizioni meteorologiche mondiali. Per questo, una funzione come quella del 'meteo storico' non si adatta perfettamente al nostro sistema climatico gestito a livello globale e in tempo reale, quindi sfortunatamente non penso che una simile modalità sia destinata ad arrivare presto".

Lo stesso Neumann, però, precisa che "Flight Sim è progettato per evolversi per molti anni, quindi non sto dicendo che non lo faremo mai. In passato abbiamo già provato a ricreare voli storici e ci siamo imbattuti in problemi analoghi. Penso solo che i giocatori dovranno essere pazienti. Scopriremo prima o poi se sarà possibile farlo o meno, ma non presto".

A voler dar retta a Neumann, quindi, il meteo storico e gli eventi atmosferici eccezionali del passato non dovrebbero essere accessibili per il lancio di Flight Simulator. Ad ogni modo, Microsoft e lo studio Asobo promettono di integrare tantissime funzionalità e contenuti in Flight Simulator 2024 già a partire dalla 'versione 1.0' prevista in uscita nel corso del 2024 su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.