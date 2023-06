Flight Simulator 2024 non sarà un'espansione: tanti dettagli su gameplay e contenuti

Come suggerito dal video di annuncio di Microsoft Flight Simulator 2024, la nuova fatica digitale dello studio Asobo non sarà una versione aggiornata dell'attuale simulatore di volo ma assumerà i contorni di un vero e proprio sequel, con tantissime aggiunte e sorprese tra gameplay, grafica e contenuti.

A ribadirlo sono gli stessi sviluppatori francesi durante il FlightSimExpo 2023, l'evento organizzato dal team Asobo e da Xbox Game Studios Publishing per fornire tutti i dettagli sul prossimo capitolo di Microsoft Flight Simulator.

I temi trattati da Asobo sono davvero tanti e coprono ogni aspetto dell'opera, a cominciare dalla grafica e dall'ottimizzazione: il team transalpino spiega di aver lavorato per ridurre sensibilmente "l'impronta di Flight Simulator sul disco", ad esempio riscrivendo da zero il client per garantire delle prestazioni ottimali e una gestione più 'ordinata' e lineare degli update e dei pacchetti aggiuntivi.

Pur avendo riscritto il codice per migliorarne sensibilmente le prestazioni, abbattere i tempi di caricamento e risolvere i problemi causati dai colli di bottiglia tra GPU e CPU in multithread, i contenuti dell'attuale versione di Microsoft Flight Simulator saranno comunque pienamente compatibili con Flight Sim 2024, e lo stesso dicasi per le mod e i pacchetti di terze parti.

Il nuovo capitolo della serie vanterà inoltre un motore fisico sensibilmente più evoluto, con la simulazione di 'corpi rigidi e morbidi' come il tessuto dei palloni aerostatici, le componenti mobili delle ali e le pale degli elicotteri. In cabina di pilotaggio ci sarà poi accesso a una strumentazione per gestire i sistemi elettrici, pneumatici, idraulici e di controllo del carburante, oltre alla possibilità di accogliere dei passeggeri e di ricevere consigli da un co-pilota che aiuterà il nostro alter-ego nelle tante attività mostrate dal video reveal.

Anche il comparto grafico andrà incontro a grandi migliorie, promette il team Asobo citando una maggiore varietà di alberi ed elementi architettonici, delle colline e delle montagne più realistiche e la presenza di eventi atmosferici come aurore boreali, tempeste, tornado e scenari che cambieranno dinamicamente in funzione dell'alternarsi delle quattro stagioni.

Il lancio di Microsoft Flight Simulator 2024 è previsto, come facilmente intuibile, nel corso del 2024 su PC e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.