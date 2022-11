Flight Simulator 40th Anniversary, sorpresa:ci sono i vecchi giochi della serie in cabina!

Non bastassero le tante aggiunte apportate dall'espansione gratis di Flight Simulator 40th Anniversary, nell'ultima edizione dell'esclusiva PC e Xbox Series X/S c'è un easter egg davvero incredibile che rende omaggio alla storia della serie simulativa targata Microsoft.

Come testimoniato in video dal noto giornalista Tom Warren, l'installazione del ricco pacchetto contenutistico appena lanciato su PC Windows e sistemi verdecrociati di ultima generazione consente agli appassionati di giocare i vecchi titoli della serie di Microsoft Flight Simulator direttamente dalla cabina di pilotaggio del proprio aereo!

Il filmato dimostrativo confezionato da Warren mostra il monitor principale della strumentazione di bordo mentre esegue "in locale" i vecchi capitoli della serie di Flight Simulator. Vale la pena sottolineare che non si tratta di 'semplici' clip, ma di vere e proprie versioni emulate dei videogiochi che hanno scritto la storia della saga di Microsoft Flight Simulator, con tanto di tastiera virtuale a schermo e funzioni da richiamare per completare delle sfide di atterraggio e decollo direttamente dal cockpit del velivolo pilotato dal nostro alter-ego.

Prima di lasciarvi al video e ai commenti, vi ricordiamo che nei prossimi giorni troverete sulle pagine di Everyeye.it lo speciale su Microsoft Flight Simulator a firma di Giuseppe Carrabba con l'intervista a Tyson Winert e Jorg Neumann, rispettivamente il presidente del museo aerospaziale di McMinnville e il dirigente a capo dello sviluppo del kolossal aereo della casa di Redmond.