Flight Simulator in arrivo su Xbox Series X/S: i fan chiedono un update con gli elicotteri

Nel consueto diario di sviluppo mensile di Microsoft Flight Simulator, gli studi Asobo e i ragazzi della divisione Publishing degli Xbox Game Studios pubblicano i risultati di un sondaggio indetto tra gli appassionati per scoprire quali aggiunte sono maggiormente richieste dagli appassionati.

Dalle pagine del sito ufficiale del kolossal aereo di Microsoft, gli autori francesi di Asobo tracciano la rotta che stanno seguendo per portare Flight Simulator su Xbox Series X/S e inaugurare la prossima fase del titolo.

Nell'ottica di uno sviluppo dettato dalle richieste della community, il team Asobo ha così indetto un sondaggio tra i giocatori più affezionati per avere un quadro più chiaro degli interventi da compiere nel ricco piano di supporto post-lancio. La Lista dei Desideri confezionata dagli sviluppatori di Flight Simulator sottolinea così l'interesse dei fan per l'aggiunta futura degli elicotteri: l'infografica stilata da Asobo sembra suggerirne l'arrivo nel 2022, insieme a tanti altri update che contribuiranno a rendere ancora più profonda e stratificata l'offerta ludica e simulativa del titolo.

Le aggiunte in questione coinvolgono il supporto alle soluzioni multi-schermo, l'introduzione di una funzione Replay per i voli occasionali e le lunghe tratte, il passaggio alle librerie grafiche DirectX12, l'implementazione in via ufficiale della mod che consente di esplorare gli aeroporti, l'apertura ai modder e agli sviluppatori di terze parti dell'enorme sistema meteo di Flight Simulator e l'aggiunta di mezzi senza motore come gli alianti e i deltaplani. Prima di volgere lo sguardo al futuro dell'esclusiva Microsoft, vi ricordiamo che Flight Simulator sarà disponibile su Xbox Series X/S dal 27 luglio, con ingresso immediato nella ludoteca console di Xbox Game Pass.