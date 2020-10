Flight Simulator: Asobo si prepara ad un nuovo annuncio, si unirà a Microsoft?

Il profilo Instagram ufficiale di Asobo Studios, il team di sviluppo che ha dato vita al recente Microsoft Flight Simulator 2020, ha condiviso un misterioso post che sta incuriosendo tutti i fan del simulatore e non solo.

Lo scatto pubblicato su Instagram mostra uno dei volti dello studio in procinto di girare un filmato durante il quale dovrebbe essere fatto un annuncio. Purtroppo non ci è dato sapere quale sia l'argomento dell'annuncio e sebbene tra i tag vi sia anche Flight Simulator, il cui logo è presente anche alle spalle dello sviluppatore, non è da escludere che Asobo Studios stia per svelare al pubblico la sua unione a Microsoft, così da entrare ufficialmente nella sempre più grande famiglia degli Xbox Game Studios. La vicinanza al colosso di Redmond ha ormai da tempo spinto i fan a pensare che dopo l'acquisizione di Bethesda voglia espandersi ulteriormente grazie ad Asobo, team che oltre ad aver creato Flight Simulator ha anche prodotto A Plague Tale: Innocence.

Tra le altre ipotesi vi è anche l'arrivo di nuovi contenuti per il simulatore, che potrebbe espandersi con nuovi velivoli o addirittura arrivare su console, magari su Xbox Series X|S con tanto di supporto a mouse/tastiera e Hotas.