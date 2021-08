Flight Simulator: Cooperativa, Stagioni, Elicotteri e tanto altro in arrivo nel 2022

Con la conferma del World Update sull'Italia di Flight Simulator, gli studi Asobo condividono un nuovo, importante aggiornamento sulla Roadmap di sviluppo del kolossal aereo di Microsoft con tutte le aggiunte, rigorosamente gratuite, previste per i prossimi mesi e nel 2022.

La software house francese e il team Publishing degli Xbox Game Studios colgono l'occasione offertagli dall'ultimo diario di sviluppo per rispondere alle richieste della community e fornire delle delucidazioni sul lavoro che stanno conducendo per rimpolpare di contenuti Flight Simulator.

Gli studi Asobo esordiscono ricordando l'appuntamento del 26 agosto con il reveal dell'espansione gratuita per la Germania, l'Austria e la Svizzera, all'interno della quale troveremo tante migliorie grafiche e delle aggiunte tra aeroporti, monumenti, attrazioni naturali e voli di prova.

Senza nulla togliere al seppur importante World Update 6 dei Paesi del Centro Europa, sono i successivi aggiornamenti previsti da Asobo ad alimentare maggiormente la curiosità e l'interesse dei fan. Nel corso del 2022, infatti, gli sviluppatori di Flight Simulator promettono di introdurre una modalità multiplayer cooperativa con mansioni specifiche tra pilota e assistente, l'alternanza delle Stagioni climatiche e diversi World Update per l'Italia e altri Paesi.

Sempre per il 2022 assisteremo inoltre all'ingresso degli elicotteri in Microsoft Flight Simulator, insieme ad altre tipologie di aeromobili come i deltaplani o gli alianti. Non mancheranno poi delle aggiunte contenutistiche e delle funzionalità inedite come quella che consentirà agli utenti di aprire i portelloni degli aerei.