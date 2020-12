Da Flight Simulator a Demon's Souls: ecco i giochi del 2020 con la miglior grafica

Il 2020 segna un anno importante nel percorso evolutivo del medium videoludico, con l'esordio della nuova generazione di console. Mentre PlayStation 5 e Xbox Series X|S iniziano la propria avventura, PS4 e Xbox One hanno saputo regalare grandi soddisfazioni sul fronte tecnico, così come ovviamente il PC.

Per celebrare l'ormai imminente inizio del nuovo anno, la Redazione di Everyeye ha dunque selezionato una serie di produzioni tra loro diversificate, in grado di racchiudere in sé il meglio di quanto il 2020 ha saputo offrire sul fronte grafico. Tralasciando altri aspetti dei titoli esorditi negli ultimi dodici mesi, ci siamo dunque focalizzati esclusivamente sul comparto tecnico, per identificare quelle produzioni che - a nostro avviso - hanno segnato i punti più alti raggiunti dal settore nel corso dell'ultimo anno.



Non poteva ovviamente mancare all'appello Microsoft Flight Simulator, che sin dal primo reveal aveva sorpreso gli appassionati con i propri ambiziosi obiettivi in termini di fotorealismo. Con un debutto che ha condotto il simulatore esclusivamente su PC, è già stato confermato il lancio di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X e Series S. Spazio anche all'esordio della next-gen, con l'impressionante remake di Demon's Souls realizzato dagli sviluppatori di Bluepoint Games, ma non solo. Per presentarvi la propria selezione, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato, che potete trovare in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!



E voi cosa ne pensate: quali sono i giochi del 2020 che più vi hanno impressionato dal punto di vista grafico?