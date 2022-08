Flight Simulator: l'edizione 40th Anniversary con elicotteri e alianti ha una data

Il "volo" a Colonia di Microsoft per la Gamescom 2022 porta in dote delle grandi notizie per gli appassionati di Flight Simulator: il kolossal aereo di Asobo e Xbox Game Studios Publishing sta per ricevere tantissimi contenuti inediti, anche su Game Pass.

La prima e, forse, più importante novità proveniente dall'evento di Colonia è legata all'annuncio della data di uscita di Flight Simulator 40th Anniversary, fissata per l'11 novembre su PC e Xbox Series X/S come update gratuito per chi possiede il gioco e per chi ne fruisce su Game Pass e Xbox Cloud Gaming.

La nuova versione di Microsoft Flight Simulator comprenderà sette velivoli storici: il Wright Flyer del 1903, il Curtiss JN-4 Jenny del 1915, il Ryan NYP Spirit of St. Louis del 1927, il Douglas DC-3 del 1935, il Grumman G-21 Goose del 1937, l'Havilland DHC-2 Beaver del 1947 e il celebre Hughes H-4 Hercules del 1947 (esatto, il gigantesco idrovolante di Howard Hughes immortalato nel film The Aviator con Leonardo DiCaprio). L'espansione gratuita comprenderà anche quattro aeroporti storici come il Meigs Field di Chicago, oltre a 10 aeroporti per alianti e 14 eliporti in funzione, ovviamente, della possibilità di pilotare alianti ed elicotteri. Ma non è tutto.

Le celebrazioni per il quarantesimo compleanno dell'IP, infatti, partono già oggi 25 agosto con il lancio del City Update 01, un'espansione gratis che ricostruisce in fotogrammetria le metropoli tedesche di Hannover, Dortmund, Dusseldorf, Bonn e, ovviamente, Colonia.