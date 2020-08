Flight Simulator: un fan pianifica il giro del mondo ingame con un Cessna 172

Nel celebrare il lancio su PC di Microsoft Flight Simulator, un fan ha deciso di cimentarsi in un estenuante giro del mondo pilotando ingame un Cessna 172.

Il velivolo scelto dall'appassionato, il Cessna 172 Skyhawk, è un piccolo aereo monomotore da turismo e da addestramento che obbligherà il fan a compiere decine di scali per riuscire a coprire le immense distanze di questo volo celebrativo.

Lo Skyhawk, infatti, ha un'autonomia massima di 640 miglia nautiche (corrispondenti a 1.185 chilometri): con il punto di partenza e di arrivo rappresentato dall'aeroporto Billy Bishop di Toronto (Canada), l'appassionato di simulatori di volo ha pianificato un viaggio a dir poco estenuante che lo porterà a visitare tutti i continenti del globo (Antartide esclusa).

La programmazione di questo complesso piano di volo ha richiesto diversi mesi: in vista dell'impresa che l'attende entro breve, l'autore di questo progetto si è servito di programmi come SimToolKitPro per riuscire a collegare idealmente tutti gli aeroporti che rientrano nel "raggio di operatività" del suo velivolo virtuale che, esattamente come il vero Cessna 172, non ha l'autonomia necessaria a sostenere le lunghe tratte delle rotte intercontinentali degli aerei di linea.

Nell'attesa di scoprire se l'appassionato di MFS riuscirà a compiere il giro del mondo ai comandi del suo Skyhawk digitale, ricordiamo a chi ci segue che Microsoft Flight Simulator è in sviluppo anche su Xbox One, come confermato di recente la casa di Redmond.