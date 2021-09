Flight Simulator: Germania, Austria e Svizzera risplendono nel nuovo update gratis

Come da programma, il World Update 6 di Microsoft Flight Simulator è ufficialmente disponibile su PC e Xbox Series X/S tra i pacchetti di espansione scaricabili gratuitamente dagli appassionati del kolossal aereo degli studi Asobo.

Il generoso pacchetto aggiuntivo confezionato dagli sviluppatori francesi e dalla divisione Publishing degli Xbox Game Studios infonde ulteriore realismo alle maggiori città, ai monumenti più celebri e ai paesaggi più importanti di Germania, Austria e Svizzera.

Una volta installato il World Update 6, i Paesi del Centro Europa guadagnano una mappa altrimetrica iperrealistica basata sui dati satellitari più attuali, un'infinità di dettagli per i modelli poligonali degli edifici e delle ricostruzioni più veritiere per città come Francoforte, Basilea, Wuppertal, Vienna e Graz. Gli studi Asobo hanno poi sviluppato a mano 100 località famose e diversi aeroporti come quelli di Lubecca, Stoccarda, Klagenfurt e San Gallo.

L'espansione gratuita di Microsoft Flight Simulator introduce anche dei nuovi Voli di Scoperta, delle Sfide di Atterraggio e dei voli turistici con rotte tracciate per ammirare dall'alto alcuni dei panorami più emozionanti del pianeta. Quanto al World Update di Flight Simulator sull'Italia, gli autori transalpini hanno già fatto sapere di esservi al lavoro per provvederne al lancio su PC e Xbox Series X/S nel 2022.