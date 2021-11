Flight Simulator GOTY Edition vola su PC e Xbox Series X/S: gratis con Xbox Game Pass

Come preannunciato nelle scorse settimane, la divisione Publishing degli Xbox Game Studios e i ragazzi del team Asobo rendono ufficialmente disponibile da oggi, 18 novembre, la GOTY Edition di Microsoft Flight Simulator: la nuova versione del kolossal aereo della casa di Redmond è scaricabile 'gratis' con Xbox Game Pass.

La Game of the Year Edition di Flight Simulator nasce per celebrare le recensioni entusiastiche, i riconoscimenti ottenuti e i feedback positivi con cui la community ha accompagnato il lancio e l'evoluzione del titolo, dall'uscita su PC alla trasposizione per console nextgen Xbox.

L'aggiornamento automatico alla GOTY Edition comprende una pletora di ottimizzazioni e, soprattutto, tantissimi contenuti inediti, a cominciare dall'introduzione di ben 5 nuovi aeromobili: il Boeing F/A-18 Super Hornet, il VoloCity, il Pilatus PC-6 Porter, il CubCrafters NX-Cub e l'Aviat Pitts Special S1S.

L'update si premura di aggiungere anche 8 aeroporti in Germania, Svizzera e Stati Uniti, ciascuno con delle ricostruzioni iperrealistiche dei modelli poligonali e delle texture eseguite tramite fotogrammetria satellitare. Tra le sorprese della GOTY Edition rientrano anche gli aggiornamenti per il sistema meteo, l'accesso anticipato alla versione DirectX 12 e la possibilità di accedere a un sistema di replay in modalità Sviluppatore. Di particolare interesse sono poi i 6 nuovi Voli di Scoperta (Helsinki, Friburgo in Brisgovia, La Mecca, Monument Valley, Singapore e Mount Cook) e i 14 tutorial inediti.

L'accesso all'aggiornamento per la GOTY Edition è offerto sia a coloro che hanno acquistato il gioco che agli abbonati a Xbox Game Pass, tanto su PC quanto su Xbox Series X/S. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Flight Simulator su Xbox Series X.