Flight Simulator: la grafica da urlo della versione Xbox Series X nella Video Recensione

Mancano solo poche ore al debutto su Xbox Series X|S di Microsoft Flight Simulator, il titolo che permette ai giocatori di sorvolare l'intero pianeta a bordo di velivoli di ogni genere. Se siete curiosi di scoprire in anticipo la bontà grafica di questa versione dell'esclusiva Microsoft, allora non potete perdervi la nostra Video Recensione.

Come avete potuto leggere anche nella recensione di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S a cura di Alessandro Bruni, al netto di qualche incertezza per quello che riguarda l'adattamento dello schema dei comandi all'utilizzo con un controller (sono comunque supportate altre periferiche come gli HOTAS) questa nuova edizione del titolo Asobo mostra i muscoli quando si parla del comparto grafico. Pare infatti che da questo punto di vista il titolo non abbia nulla da invidiare alla versione PC e che sfrutti la potenza del cloud per migliorare ulteriormente la definizione delle mappe.

Prima dii ricordiamo che tra le novità della settimana troviamo Microsoft Flight Simulator, The Ascent e Samurai Warriors 5. Chiunque fosse interessato al simulatore potrà giocarci inoltre senza alcun costo aggiuntivo grazie ad un abbonamento a Xbox Game Pass per console a partire da domani, martedì 27 luglio 2021. Non dimenticate inoltre che il gioco è già disponibile da qualche mese anche su PC ed è ovviamente incluso nel catalogo del servizio ad abbonamento Microsoft.