Flight Simulator è solo l'inizio: Microsoft amplia Azure per espandere il game streaming

Con un lungo intervento condiviso sulle pagile di GamesIndustry.biz, i vertici di Microsoft e del team Xbox annunciano che Harvey Eagle, veterano della divisione videoludica della casa di Redmond, dirigerà la sede britannica di Azure Gaming per garantire l'espansione del game streaming dell'azienda americana.

La promozione di Eagle a boss di Azure Gaming UK viene celebrata dallo stesso dirigente di Microsoft con una dichiarazione che ben rappresenta le ambizioni nutrite dal colosso tecnologico statunitense in tema di servizi videoludici in streaming come xCloud, o con il potenziamento di funzioni come quelle che contribuiscono a rendere così realistici i voli sui cieli digitali di Flight Simulator.

Come sottolinea lo stesso Eagle, "Microsoft si impegna a portare le sue capacità, gli strumenti e i servizi di sviluppo cloud a tutti gli sviluppatori ed editori del mondo. Il nostro CEO Satya Nadella ha indicato il 'potenziamento degli strumenti per creatori di contenuti' come uno dei tre aspetti chiave della strategia di Microsoft, a ulteriore riprova che stiamo facendo all-in sui videogiochi".

Il lavoro svolto in precedenza da Eagle, come per il lancio del programma ID@Azure, verrà portato avanti da Azure Gaming UK con l'obiettivo di sfruttare e potenziare l'ecosistema cloud di Microsoft per accelerarne la diffusione. Oltre all'immancabile supporto offerto alle software house interne degli Xbox Game Studios, secondo Eagle il potenziamento di Azure dovrebbe fare da volano all'ingresso nell'ecosistema Xbox di altri talenti, grazie anche alle opportunità economiche e di sviluppo offerte dalla piattaforma di Microsoft Game Stack.

A detta di Eagle, la sua missione sarà perciò quella di "rendere più facile per qualsiasi sviluppatore accedere ad Azure e utilizzare i nostri strumenti e servizi. Sono entusiasta di vedere come potremo aiutare i creatori di videogiochi a concretizzare la loro visione per dare forma a titoli fantastici".