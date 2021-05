Flight Simulator si 'mette a dieta': l'ultimo update libera 90 GB di spazio su hard disk

In vista dell'arrivo di Flight Simulator su Xbox Series X/S, gli studi Asobo approfittano dell'ultimo aggiornamento del kolossal sandbox di Microsoft per "mettere a dieta" il titolo con un taglio netto dello spazio occupato su hard disk.

La patch 1.16.2.0 di Microsoft Flight Simulator è già disponibile su PC, sia per chi ha acquistato il gioco che per chi ne fruisce "gratuitamente" con l'abbonamento a Xbox Game Pass. L'update opera su più livelli per ottimizzare in maniera profonda i file di installazione.

A download concluso, l'aggiornamento porta infatti il peso della cartella d'installazione di Flight Simulator a "soli" 83 GB, in netto calo rispetto agli oltre 170 GB richiesti fino ad oggi dal capolavoro a mondo aperto di Asobo e degli Xbox Game Studios.

L'opera di ottimizzazione portata avanti dagli sviluppatori di Flight Simulator coinvolge anche il sistema di gestione dei dati meteorologici e della neve, nel primo caso con una sensibile riduzione della larghezza di banda richiesta per ricevere tali dati e nel secondo con una revisione del tempo necessario per la formazione del ghiaccio sulle ali dell'aereo alle quote o alle latitudini più elevate.

Sempre in funzione dell'arrivo del titolo sulle console verdecrociate di ultima generazione, il team Asobo ha stilato le linee guida per tutti coloro che desiderano portare le loro mod di Flight Simulator su Xbox Series X/S.