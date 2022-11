Flight Simulator, Phil Spencer era incredulo: non pensava girasse in tempo reale

Non solo Microsoft Flight Simulator ha comportato la rinascita di una delle serie simulative più iconiche in assoluto in ambito gaming, ma ha anche segnato un nuovo traguardo dal punto di vista grafico e della fedeltà visiva su PC e console Xbox.

Tanto è impressionante il comparto grafico di Microsoft Flight Simulator che lo stesso Phil Spencer, leader della divisione Xbox, ha avuto una reazione incredula la prima volta che ha dato uno sguardo al progetto realizzato in collaborazione con Asobo Studio (gli stessi autori di A Plague Tale Requiem).

"Quando l'ho presentato per la prima volta, la prima demo che ho mostrato a Phil [Spencer] è stata Seattle in 3D. Ho sorvolato Microsoft Campus – letteralmente l'edificio in cui stavamo parlando – e lui mi ha detto: 'Perché mi stai mostrando un video di Seattle?" Qui ho capito che ce l'avevamo fatta", ha dichiarato Jorg Neumann di Microsoft. "E allora gli ho detto: "È in tempo reale", e lui mi ha risposto: "Non è fo*******nte possibile" [ride]. Sapevamo di avere qualcosa tra le mani".

Più che per la simulazione di volo, Neumann crede che il successo di Flight Simulator sia da rimandare al suo essere un "Earth Simulator": "Quando lo abbiamo lanciato, abbiamo trovato persone che amavano o avevano un certo rispetto per gli aerei, ma a loro piaceva davvero il pianeta. È quello la killer app. Questo è ciò che ha attirato nuove persone".

Con Flight Simulator 40th Anniversary sono tornati in cabina i vecchi giochi della serie Microsoft.