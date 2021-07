Flight Simulator è un port eccellente su Xbox Series X|S: l'analisi di Digital Foundry

Dopo aver stupito l'utenza PC, Microsoft Flight Simulator è finalmente disponibile anche su console Xbox Series X|S. Come se la cava l'acclamato simulatore di Asobo su console? Digital Foundry ha preso in esame questa nuova edizione andando a sviscerarne tutte le caratteristiche tecniche.

Stando ai risultati emersi dall'analisi dei tech enthusiast britannici, Flight Simulator regala un'eccellente esperienza immersiva anche sulle due console next-gen. Su Series X troviamo una risoluzione di partenza di 1440p che, tramite ricostruzione temporale, raggiunge i 4K. Un occhio attento potrebbe scovare qualche sporadico caso di aliasing sul proprio velivolo utilizzando determinate inquadrature, ma il colpo d'occhio è assolutamente soddisfacente. La qualità della draw distance e della maggior parte degli effetti grafici, del resto, combacia con il livello Ultra di cui è possibile godere su PC.

Su Series S troviamo invece una risoluzione nativa di 1080p senza alcun tipo di ricostruzione artificiale, mentre draw distance e livello di dettagli mostrano leggermente il fianco se paragonati a quanto è possibile raggiungere sull'ammiraglia di Microsoft.

In entrambi i casi troviamo un framerate di 30fps (gli sviluppatori hanno assicurato che è possibile raggiungere prestazioni più elevate su TV che presentino il variable refresh rate), tuttavia su Xbox Series X possono verificarsi casi di stuttering nelle zone più dense a causa del surriscaldamento della CPU della console. In definitiva, Digital Foundry si è detta impressionata dalla cura con cui è stato effettuato il port console. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo al filmato che trovate in cima.

Microsoft Flight Simulator si è recentemente aggiornato su PC accogliendo una serie di sorprendenti migliorie prestazionali. Per muovere i primi passi all'interno del titolo confezionato da Asobo, vi rimandiamo alla nostra Guida di Flight Simulator.