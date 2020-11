Flight Simulator presto in arrivo su Xbox Series X e S? Lo suggerisce una partnership

Con un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Microsoft Flight Simulator, la casa di Redmond annuncia una partnership con Honeycomb Aeronautical che rafforza l'ipotesi dell'arrivo a breve del kolossal simulativo su Xbox Series X e Series S.

Honeycomb Aeronautical è infatti una delle principali aziende produttrici di periferiche videoludiche e di addestramento per piloti. In base ai termini dell'accordo sancito con Microsoft, ai progettisti di Honeycomb spetterà infatti il compito di sviluppare e rendere compatibili i prodotti della propria linea di controller per simulatori di volo su PC e Xbox Series X/S.

La nuova famiglia di console verdecrociate viene espressamente citata nella descrizione del nuovo video caricato su YouTube come parte integrante del lavoro svolto dall'azienda in collaborazione con Microsoft. Lo stadio avanzato di sviluppo delle periferiche come joystick HOTAS, pedaliere, acceleratori e pannelli di Honeycomb Aeronautical suggerisce quindi l'arrivo imminente di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X e Series S. Nel nuovo filmato non viene mezionata la versione Xbox One, di conseguenza non sappiamo se la trasposizione last-gen è stata accantonata o se, al contrario, continua ad essere prevista nei piani dell'azienda di Redmond.

Ad ogni modo, il team Asobo e la divisione Publishing degli Xbox Game Studios hanno già precisato che presto riceveremo delle importanti sorprese su Microsoft Flight Simulator.