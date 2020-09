Flight Simulator a quota 1 milione di giocatori! Un video celebra il kolossal Microsoft

I vertici della divisione Xbox celebrano l'incredibile successo conseguito da Microsoft Flight Simulator confezionando un video con i voti entusiastici della stampa di settore e un'infografica che riassume le statistiche di lancio dell'ultimo capolavoro simulativo degli studi Asobo.

Ad accompagnare l'Accolade Trailer con i giudizi espressi da alcune delle principali testate videoludiche internazionali troviamo anche una lettera aperta che Jorg Neumann, il boss del progetto di Flight Simulator, indirizza dalle colonne di Xbox Wire a tutti i fan per ringraziarli della calorosa accoglienza e del supporto offerto nel lungo periodo di sviluppo.

"Grazie all'incredibile supporto della nostra community di fan, piloti, appassionati di volo e viaggiatori virtuali, abbiamo registrato più di un milione di giocatori unici che hanno preso il volo in Microsoft Flight Simulator", esordisce Neumann prima di sottolineare come il titolo Asobo sia stato "il più grande lancio nella storia di Xbox Game Pass per PC (Beta). A nome di tutto il team, desideriamo esprimere la nostra gratitudine ai fan che hanno cominciato a esplorare il mondo e la magia del volo insieme a noi".

Se desiderate approfondire la conoscenza di questo kolossal nextgen, vi rimandiamo alla nostra recensione di Microsoft Flight Simulator a firma di Alessio Ferraiuolo e alla comoda guida per aspiranti piloti di Flight Simulator.