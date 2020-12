Flight Simulator a quota 2 milioni di giocatori, Microsoft celebra il successo del gioco

Flight Simulator è salito a quota 2 milioni di giocatori: ad annunciare il largo succeso del titolo è stata direttamente Microsoft, che con un post sul blog ufficiale di Xbox ha voluto ringraziare il supporto dei giocatori ed annunciare una serie di novità in arrivo all'interno del simulatore di volo.

Microsoft Flight Simulator è una serie videoludica che porta sul groppone oltre 38 anni di storia: di fatto si tratta del franchise più longevo nella storia del colosso di Redmond. Con il nuovo capitolo pubblicato lo scorso mese di agosto, la serie ha letteralmente ripreso il volo, riuscendo a conquistare giocatori e critica grazie alla sua maniacale cura per i dettagli riversata nella realizzazione dei velivoli utilizzabili in-game e nella ricostruzione dell'intero globo terrestre.

Per darci un'idea dell'andamento generale del gioco, Microsoft ha fornito un'infografica contenente tutta una serie di dati interessanti. Per esempio, scopriamo che la community ha compiuto ad oggi più di 50 milioni di voli, per un totale di 5.632.704.000 km percorsi (l'equivalente di 19 viaggi andata e ritorno dalla Terra al Sole, o di 400.000 viaggi attorno al mondo). Tra le altre curiosità, ci viene inoltre svelato che 7.000 utenti hanno deciso di fare una capatina presso l'ufficio di Microsoft a Redmond, e che la location più visitata in assoluto è stata New York.

Come parte delle celebrazioni della vittoria ai Game Award 2020 per la "Miglior Simulazione" e dei ringraziamenti nei confronti della community, Microsoft ha annunciato che con l'update del 22 dicembre verranno rese disponibili delle nuove livree per gli aerei (una delle quali ispirata all'irriverente spot pubblicitario "Find Your Joy (A Dog’s Dream)"), sarà introdotto l'effetto atmosferico della neve in tempo reale e ci sarà persino l'aggiunta delle aree ricoperte dal ghiaccio. Come se non bastasse, vi ricordiamo che nella stessa data farà il suo debutto la modalità VR del titolo.

Microsoft Flight Simulator è disponibile ora su Windows PC, e approderà su Xbox Series X|S nel corso della prossima estate.