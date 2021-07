Flight Simulator: ecco il set di accessori ufficiali per volare come veri piloti d'aereo

Con il grande successo riscosso dal suo simulatore, e in vista dell'imminente sbarco su console Xbox Series X|S, Microsoft ha deciso di supportare in maniera ancora più vigorosa Flight Simulator annunciando un appetitoso set di accessori per diventare dei veri piloti d'aereo.

Tanto per incominciare, abbiamo il Turtle Beach VelocityOne Flight, che sarà presto disponibile per il preordine da Turtle Beach e rappresenta un'opzione di fascia alta per i giocatori Xbox e PC. Con un prezzo di 349,95 dollari e il lancio nell'autunno 2021, VelocityOne Flight è un sistema di controllo di volo completo con un numero incredibile di opzioni, controlli, display integrato e molto altro.

Abbiamo poi l'Honeycomb Alpha Flight Controls XPC, progettato da piloti e ingegneri aerospaziali, il quale presenta un sistema di controllo di volo all-in-one privo di alcuni degli elementi più sfiziosi del precedente VelocityOne Flight. Pur con l'obiettivo di offrire la massima immersività possibile, si tratta di una scelta leggermente più eonomica che sarà disponibile per il preordine entro la fine dell'anno e lanciato sul mercato all'inizio del 2022. Honeycomb ha anche confermato di star lavorando su un nuovo stick di volo, anch'esso previsto per l'inizio del 2022.

Infine, troviamo il Thrustmaster T.Flight Full Kit X. Questo kit include il joystick, l'acceleratore rimovibile e i pedali del timone con guide di scorrimento. In particolare, il T. Flight HOTAS One presenta un design compatto con un posizionamento personalizzato per la propria esperienza di volo preferita. Il joystick è inoltre dotato di 14 pulsanti azione e 5 assi, e tutto verrà configurato automaticamente una volta connesso alla console. Il prodotto sarà disponibile per il pre-ordine a 199.99 dollari negli USA già dal 27 luglio, mentre nelle altre regioni si dovrà attendere il 19 ottobre. Trovate ulteriori dettagli seguendo il link in calce.

Microsoft Flight Simulator, già disponibile su PC Windows, arriverà anche su Xbox Series X|S il 27 luglio. Il peso del titolo di Asobo può essere dimezzato utilizzando un metodo alternativo di download messo a disposizione degli sviluppatori. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Flight Simulator.