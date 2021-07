Flight Simulator sfreccia in un lungo video gameplay su Xbox Series X

Ci separano ormai solo pochi giorni dal debutto su Xbox Series X|S di Microsoft Flight Simulator, che potrà essere quindi giocato anche su console grazie all'hardware delle console di ultima generazione. Se siete curiosi di scoprire come gira il gioco su console, vi proponiamo un filmato che lo mostra in azione in anteprima.

Il colosso di Redmond ha infatti concesso allo YouTuber MrNightlife una copia ad accesso anticipato del gioco, il quale è stato poi trasmesso in una lunghissima diretta streaming che può essere vista e rivista in replica. Purtroppo il video, della durata di circa tre ore, non ha una risoluzione altissima ma permette in ogni caso di notare la qualità grafica anche di questa nuova versione del gioco. Nel corso del filmato possiamo anche vedere come sono stati adattati i menu e i controlli per l'utilizzo con il controller Xbox, il quale è solo una delle tantissime periferiche supportate sia su PC che su Xbox Series X|S.

Prima di lasciarvi al filmato YouTube, vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator arriverà su console a partire dal prossimo 27 luglio 2021 e tutti gli abbonati a Xbox Game Pass potranno giocarci senza costi aggiuntivi a partire dal day one. A proposito del servizio ad abbonamento, vi ricordiamo che tra le novità di luglio su Xbox Game Pass c'è anche The Ascent.