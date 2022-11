Flight Simulator spicca il volo su PC e Xbox con l'edizione 40th Anniversary

L'espansione gratis di Flight Simulator 40th Anniversary è disponibile su PC, Xbox Series X/S e Game Pass. Per l'occasione, la redazione di Everyeye.it ha incontrato gli sviluppatori del kolossal simulativo di Asobo Studio e Microsoft nella cornice dell'Evergreen Aviation & Space Museum di McMinnville (Oregon).

Al microfono di Giuseppe Carrabba sono intervenuti Tyson Winert e Jorg Neumann: il presidente del museo aerospaziale di McMinnville e il dirigente a capo dello sviluppo di Microsoft Flight Simulator hanno discusso dell'importanza storica dei velivoli che caratterizzeranno il ricco pacchetto aggiuntivo per i 40 anni della serie simulativa della casa di Redmond.

Il museo dell'Oregon ospita ad esempio il gigantesco Hughes H-4 Hercules del 1947 (esatto, l'idrovolante 'Spruce Goose' di Howard Hughes immortalato nel film The Aviator con Leonardo DiCaprio). Tra pochi giorni troverete sulle pagine di Everyeye.it l'intervista a Neumann e Winert: nel frattempo, potete dare un'occhiata alla nuova galleria immagini con gli oltre 50 aerei militari e civili esposti dal museo aerospaziale statunitense.

A chi ci segue, ricordiamo che l'update che porta Microsoft Flight Simulator all'edizione 40th Anniversary introduce il già citato Spruce Goose e altri velivoli storici come il Wright Flyer del 1903, il Curtiss JN-4 Jenny del 1915, il Ryan NYP Spirit of St. Louis del 1927, il Douglas DC-3 del 1935, il Grumman G-21 Goose del 1937 e l'Havilland DHC-2 Beaver del 1947. L'espansione gratuita comprende anche quattro aeroporti storici (ivi compreso il Meigs Field di Chicago), oltre agli alianti e agli elicotteri (con 10 aeroporti per alianti e 14 eliporti).