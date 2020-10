Flight Simulator e Star Wars Squadrons: un fan crea joystick HOTAS stampabili in 3D

Il creativo di Thingiverse conosciuto come Akaki ha tratto spunto dal lancio di Microsoft Flight Simulator e Star Wars Squadrons per realizzare dei joystick HOTAS da stampare in 3D e collegare al proprio controller.

Da grande appassionato di simulatori aerei e spaziali, il designer Akaki ha così provato a fornire a tutti gli amanti di questo genere di esperienze videoludiche l'opportunità di allestire una propria postazione di gioco senza sborsare le somme richieste per le periferiche più celebri tra HOTAS, HOSAS e joystick per dogfight.

I progetti di Akaki sono consultabili liberamente sulle pagine di Thingiverse e possono essere utilizzati per "trasformare" il DualShock 4 di PS4, il pad di Xbox One e il Pro Controller di Nintendo Switch in una postazione simulativa. I file condivisi dal designer amatoriale consentono di creare con una stampante 3D i singoli componenti tra scocche esterne, meccaniche interne, pulegge e leve con cui realizzare joystick, pedaliere e acceleratori.

Oltre al video dimostrativo che campeggia in cima alla notizia, in calce trovate il link al progetto del controller HOTAS e HOSAS (ossia con doppio joystick) di Akaki. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete consultare la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator e leggere i nostri giudizi sull'ultimo sparatutto dogfight di EA con la recensione di Star Wars Battlefront.