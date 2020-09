Flight Simulator: stasera su Twitch il tutorial sul Cessna Citation CJ3 con LoreSka

Continua la nostra serie a cadenza settimanale in onda su Twitch e dedicata interamente a Microsoft Flight Simulator in compagnia di Lorenzo "LoreSka" Mosna. Dopo una prima lezione di volo incentrata sulla pianificazione e l’esecuzione di un volo IFR, questa volta esploreremo uno specifico velivolo: il Cessna Citation CJ3.

Nel corso di questo secondo appuntamento verrà quindi approfondito l'utilizzo del velivolo appartenente alla categoria dei business jet e prodotto dall'azienda statunitense Cessna Aircraft Company. Chiunque voglia conoscere tutti i segreti di questo jet potrà quindi seguire la diretta in streaming per poi cimentarsi di persona nel simulatore targato Microsoft, che vi ricordiamo è scaricabile gratuitamente dagli abbonati a Xbox Game Pass su PC tramite l'applicazione Xbox.

L'appuntamento è quindi fissato alle ore 21:00 di oggi, domenica 13 settembre 2020, sul canale Twitch di Everyeye. Nel caso in cui non fosse per voi possibile seguire in diretta la lezione, potrete recuperarla in un secondo momento direttamente su Twitch nella sezione dedicata alle trasmissioni passate o sul canale Everyeye On Demand su YouTube.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida con i consigli per iniziare a giocare a Microsoft Flight Simulator.