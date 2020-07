Flight Simulator in sviluppo per Xbox One? Microsoft conferma

Microsoft Flight Simulator è previsto in uscita il 18 agosto ed ha già fatto parlare di sé grazie alla grafica estremamente fotorealistica e alla quasi perfetta riproduzione di nuvole ed effetti atmosferici.

Microsoft e Asobo hanno confermato che il simulatore è attualmente in sviluppo anche per Xbox One e che l'hardware della console non limiterà in alcun modo le sue prestazioni. Naturalmente Flight Simulator è in sviluppo anche per Xbox Series X, forte di ottimizzazioni pensate appositamente per la console next gen, ma il colosso di Redmond ci ha tenuto a specificare che non sarà un problema adattarlo per Xbox One, anzi questi accorgimenti permetteranno al gioco di girare ancora meglio sulla console più potente, in quanto il codice sarà in generale ancora più efficiente.

Flight Simulatore si è mostrato su pc con una grafica di prima qualità e rappresenta un ritorno in grande stile per un brand che Microsoft ha purtroppo largamente ignorato nell'ultima decade. Sì tratta ovviamente di un titolo di nicchia, ma il prodotto confezionato dall'azienda americana sembra essere un gioiellino tanto all'avanguardia dal punto di vista tecnico quanto semplice nella sua struttura ludica. Al momento non abbiano ancora una data certa per la versione Xbox One del gioco, Flight Simulator attiverà gratis il supporto alla VR per la fine 2020, una feature che migliorerà ulteriormente l'immersività del titolo Microsoft.