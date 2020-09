Flight Simulator: tutorial Airbus A320 con LoreSka domenica sera, decidete voi la tratta!

Continuano le nostre lezioni di volo in Microsoft Flight Simulator con Lorenzo "LoreSka" Mosna su Twitch e nel fine settimana ci sarà un'altra diretta focalizzata proprio come l'ultima volta su un preciso argomento.

Al centro della prossima diretta la macchina Airbus A320, della quale sarà possibile scoprire ogni segreto grazie ai tutorial di Lorenzo. Al momento non è ancora stato deciso quale sarà la traversata del prossimo appuntamento e, in via eccezionale, lasceremo alla community di Everyeye decidere tramite i commenti a questa notizia. Sbizzarritevi con le proposte, purché queste coinvolgano percorsi aerei non particolarmente lunghi e della durata massima di un'oretta e mezza.

In attesa di leggere tutti i vostri commenti e valutare il da farsi, vi ricordiamo che l'appuntamento è fissato alle ore 21:00 di domenica prossima, 20 settembre 2020, sul canale Twitch di Everyeye. Non dimenticate che nel corso del fine settimana il nostro canale ospiterà anche altre dirette a tema Dragon Ball FighterZ, Star Citizen e Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Per quello che riguarda invece gli appuntamenti di oggi, non perdetevi il Night City Wire in diretta su Twitch con Sabaku e Falconero oggi dalle 17:30.