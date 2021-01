Flight Simulator tra versione Xbox Series X/S e porting Xbox One: parla Microsoft

In un'intervista concessa a Eurogamer.net, il Game Director di Microsoft Flight Simulator, Jorg Neumann, ha riflettuto sul possibile porting Xbox One e sulle differenze ludiche e contenutistiche sussistenti tra le versioni PC e Xbox Series X/S.

Riprendendo il reveal trailer di Flight Simulator su Xbox Series X/S, il massimo responsabile del progetto portato avanti dagli Xbox Game Studios e dagli studi Asobo discute dell'assenza di informazioni sulla preannunciata versione Xbox One del kolossal simulativo per spiegare che "si tratta di una questione di tempistiche. Ovviamente la memoria è importante, a impostazioni Ultra su PC il gioco richiede un'enorme quantità di memoria grafica, molta più di quella da cui puoi attingere su Xbox One. Ma il nostro è un viaggio, adesso ci stiamo concentrando sul completamento della versione Xbox Series X/S. Non chiudiamo mai le porte a nessuna opzione, ma per ora è un po' presto per parlarne".

In merito agli sforzi profusi dalla casa di Redmond e da Asobo per trasporre su console next gen l'esperienza PC di Microsoft Flight Simulator, Neumann spiega che "la nuova versione per Xbox Series X/S deve essere molto simile a quella PC. Ma sarà esattamente la stessa? Beh, non potrà esserlo perchè è una strada non praticabile, ma stiamo concretizzando il sogno di Phil Spencer e del team Xbox di proporre il titolo a quanti più utenti possibile anche tramite xCloud. Ci stiamo concentrando sui fattori dove le persone potrebbero avere alcuni punti di attrito (riferendosi plausibilmente alla complessità dei controlli su PC, ndr), la nostra priorità e quella di rendere meno ripida la curva di apprendimento dell'esperienza, e da quel punto di vista i lavori sono ancora in corso".

La versione Xbox Series X/S di Microsoft Flight Simulator è prevista in uscita per questa estate, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass e, supponiamo sin dal lancio dell'edizione console, con la possibilità di fruirlo su sistemi mobile tramite xCloud.