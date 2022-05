Flight Simulator vola alto con l'Update 9: l'Italia non è mai stata così realistica!

Il nuovo aggiornamento gratuito di Microsoft Flight Simulator mette ulteriormente in mostra le bellezze di un'Italia digitalizzata in maniera davvero realistica.

Con il World Update 9 di Flight Simulator su Italia e Malta, gli sviluppatori francesi e i curatori della divisione Publishing degli Xbox Game Studios hanno ricostruito il Belpaese digitalizzando in fotogrammetria qualcosa come 18.000 chilometri quadrati di territorio, oltre ad aggiungere un'infinità di modelli poligonali e dettagli inediti per venti città tra cui Napoli, Milano, Roma e Venezia.

Si tratta perciò del più importante update che sia mai stato lanciato per Flight Simulator dal lancio dell'esclusiva Xbox, come sottolineano gli stessi studi Asobo delineando il quadro completo delle novità ludiche e contenutistiche di un aggiornamento gratuito comprensivo, tra gli altri, di 94 punti di interesse inediti, di dettagli migliorati per 100 aeroporti e di attività aggiuntive tra viaggi, sfide di atterraggio e voli di scoperta.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di cui sopra, non prima però di invitarvi a proseguire il viaggio in giro per l'Italia con Flight Simulator con lo speciale a firma di Francesco Santin.