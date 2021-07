Flight Simulator 'vola alto' su Xbox Series X/S anche nel peso dell'installazione

Con l'ultimo aggiornamento effettuato alla scheda che consente agli abbonati al Game Pass di effettuare il preload di Flight Simulator su Xbox Series X/S, la casa di Redmond rivela "indirettamente" il peso della versione console del kolossal aereo già disponibile su PC.

Una volta effettuato l'accesso alla dashboard di Xbox Series X/S tramite il proprio account, ai possessori della console nextgen Microsoft iscritti a Xbox Game Pass è offerta l'opportunità di preinstallare i titoli in procinto di arrivare nel catalogo del servizio in abbonamento.

Ebbene, stando alle informazioni condivise dalla scheda aggiornata per il preload di Flight Simulator, chi desidera solcare i cieli del capolavoro aereo curato dal team Asobo e dalla divisione Publishing degli Xbox Game Studios dovrà scaricare all'incirca 92,7 GB di dati.

Trattandosi di un videogioco nextgen, la versione console di Flight Simulator richiederà l'installazione obbligatoria del gioco sull'hard disk interno di Xbox Series X/S o l'utilizzo dell'Espansione di Memoria ufficiale. Non sarà quindi possibile "risparmiare" il prezioso spazio di archiviazione dell'SSD interno di Series X e Series S adottando soluzioni che prevedono l'utilizzo di memorie esterne, come avviene per i titoli retrocompatibili.

L'impegno degli studi Asobo per mettere a dieta Flight Simulator su PC (con un peso complessivo che, nei mesi, è passato da 170GB a 83GB) lascia comunque ben sperare per la versione console dell'esperienza simulativa di Microsoft. In attesa di ricevere un chiarimento in tal senso da parte della casa di Redmond, ricordiamo ai fan di allacciare le cinture perché la versione console di Flight Simulator è già in fase di decollo e si prepara a prendere quota su Xbox Series X/S dal 27 luglio.