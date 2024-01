Flight Simulator vola ai Caraibi: un tuffo dove l'acqua è più blu con il World Update 16

In attesa dell'evoluzione promessa da Microsoft Flight Simulator 2024, l'attuale versione del capolavoro simulativo di Asobo Studio e Microsoft Game Studios Publishing si immerge virtualmente nelle placide acque dei Caraibi con il nuovo aggiornamento gratuito.

Il World Update 16 di Flight Simulator si premura di rendere ancora più realistiche e immersive le ambientazioni delle isole caraibiche di Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Isole Vergini britanniche e americane, Isole Cayman, Repubblica Dominicana, Grenada, Haiti, Giamaica, Porto Rico, Saint Kitts e Nevis, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos.

Sorvolando i paesaggi paradisiaci offerti dai Caraibi, i piloti virtuali di Flight Simulator potranno accedere a 104 Punti di Interesse aggiuntivi, ivi compresi il faro del porto di Nassau, il Castello di Colbeck in Giamaica, il faro De Pampatar di Porto Rico e la Casa Rossa di Trinidad e Tobago. Non meno importante è poi il lavoro svoltod a Microsoft in collaborazione con Gaya Simulations per ricreare 'a mano' gli aeroporti di Gregorio Luperón della Repubblica Dominicana, Antoine-Simon di Haiti, Sangster della Giamaica, A.N.R. di Trinidad e Tobago, Robinson, North Eleuthera delle Bahamas e Les Saintes della Guadalupa.

In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione del World Update 16 di Microsoft Flight Simulator che, come tutti gli altri 'aggiornamenti mondiali' ufficiali, può essere scaricato in via del tutto gratuita su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.