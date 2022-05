Flight Simulator vola su Italia e Malta! Ecco le spettacolari scene del World Update 9

L'attesa per il lancio del World Update di Flight Simulator su Italia e Malta è finalmente conclusa; la divisione Publishing degli Xbox Game Studios e il team Asobo invitano tutti gli appassionati del simulatore aereo a scaricare gratis l'ultimo, ricchissimo pacchetto di contenuti che "rifà il look" al Belpaese.

Il World Update 9 di Microsoft Flight Simulator utilizza i dati satellitari più recenti per ricostruire in fotogrammetria avanzata qualcosa come 18.000 chilometri quadrati di territorio italiano e maltese, oltre ad aggiungere tantissimi modelli poligonali e dettagli a 20 città tra cui Roma, Napoli, Venezia e Milano.

Eccovi l'elenco completo delle novità ludiche e contenutistiche del World Update 9 di Flight Simulator:

quattro aeroporti sviluppati "a mano" - Aeroporto di Palermo, Aeroporto di Sondrio, Aeroporto di Marina di Campo e Aeroporto di Bolzano.

dettagli migliorati per altri 100 aeroporti italiani e maltesi

94 punti di interesse aggiunti all'Italia

11 punti di interesse aggiunti a Malta

3 viaggi

3 voli di scoperta

3 sfide di atterraggio

20 città ricostruite in fotogrammetria con nuovi modelli poligonali per palazzi e monumenti

L'aggiornamento di Microsoft Flight Simulator può essere scaricato in via del tutto gratuita da oggi, martedì 17 maggio, da tutti i possessori del gioco e da chi ne fruisce attraverso il proprio abbonamento a Xbox Game Pass su PC, Xbox Series X/S e Xbox One tramite Xbox Cloud Gaming. In calce alla notizia trovate le immagini del nuovo World Update. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sul World Update di Flight Simulator con il viaggio in Italia.