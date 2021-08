Flight Simulator: si può volare nello spazio? Un fan ci prova su Xbox Series X

Cogliendo l'occasione offertagli dall'arrivo della versione console di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X e Series S, il creatore di contenuti conosciuto come "Straight Up P.O.G." ha cercato di raggiungere lo spazio pilotando un jet fino agli strati più alti dell'atmosfera.

Con questo esperimento, lo youtuber ha saggiato le potenzialità del motore grafico di Flight Simulator per spingerne al limite estremo il sistema di illuminazione dinamica, il modulo deputato alla gestione del sistema meteo e lo streaming degli asset utilizzati per mappare in maniera realistica l'intera superficie della Terra.

Come possiamo intuire osservando il video in apertura, i risultati ottenuti dal creatore di contenuti sono a dir poco strabilianti e forniscono l'ulteriore riprova della bontà del comparto tecnico di Microsoft Flight Simulator. Una volta giunti nella stratosfera, l'engine del kolossal aereo della casa di Redmond riesce a simulare con estrema precisione la curvatura terrestre, l'aspetto delle nuvole sottostanti e la transizione cromatica dal blu al nero dovuto all'assorbimento atmosferico.

Fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo, non prima però di leggere questo nostro approfondimento con tutte le novità sul World Update dell'Italia di Flight Simulator.