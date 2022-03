Flight Simulator: in volo sulla Penisola Iberica con il trailer del World Update 8

I ragazzi dello studio Asobo e Xbox Game Studios Publishing ci esortano a prendere posto e ad allacciare le cinture di sicurezza in vista del viaggio che attende tutti i fan di Microsoft Flight Simulator con il World Update 8, l'aggiornamento grafico e contenutistico per le località più iconiche della Penisola Iberica.

Il nuovo Major Update del kolossal simulativo della casa di Redmond e della software house francese attualmente al lavoro su A Plague Tale Requiem apporta numerose migliorie alla ricostruzione digitale della Penisola Iberica.

Una volta provveduto a installare questo pacchetto aggiuntivo completamente gratuito, gli appassionati di Flight Simulator possono sorvolare i cieli di Spagna, Portogallo, Gibilterra e Andorra per apprezzare il sensibile aumento nella fedeltà grafica dovuto all'utilizzo di texture ad altissima definizione, immagini satellitari e scansioni in fotogrammetria per i luoghi più rappresentativi della Penisola Iberica.

Dal punto di vista strettamente contenutistico, il World Update 8 porta in dote anche quattro aeroporti iperrealistici con modelli poligonali sviluppati "a mano", 99 punti di interesse personalizzati e 13 nuove attività, di cui 4 voli di scoperta, 5 sfide di atterraggio e 4 viaggi sulle foreste spagnole e portoghesi.

Il World Update 8 è perciò disponibile da oggi, giovedì 24 marzo, per tutti gli acquirenti e gli utenti Xbox Game Pass che accedono "gratuitamente" a Microsoft Flight Simulator su PC, Xbox Series X/S e Xbox Cloud Gaming.