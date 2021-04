Flight Simulator e World Update 4: Microsoft Francia regala un PC a forma di turbina!

Attraverso i propri canali social, la divisione transalpina di Microsoft celebra il lancio del World Update 4 di Flight Simulator mettendo in palio un PC custom dalla forma di una turbina d'aereo!

L'iniziativa promozionale lanciata della casa di Redmond accompagna la pubblicazione dell'ultimo, importante aggiornamento gratuito di Microsoft Flight Simulator che introduce un restyling grafico e tantissimi contenuti inediti (tra cui 100 aeroporti) per Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo.

Il PC customizzato in regalo dalla divisione d'Oltralpe di Microsoft è stato realizzato in collaborazione con NVIDIA e Aorus: il particolare case che ricrea lo spaccato della turbina di un aereo di linea racchiude un vero e proprio mostro di tecnologia spinto da una scheda madre Z590 Aorus Elite AX, un processore Intel Core i7 11700K e una GPU NVIDIA Gygabyte GeForce RTX 3070.

Chi desidera partecipare al contest e "spiccare il volo" con il PC gaming celebrativo per il World Update 4 di Microsoft Flight Simulator deve seguire il profilo Twitter di Xbox Francia, condividere il messaggio pubblicato dalla casa di Redmond e rispondere con un tweet comprensivo dell'hashtag ufficiale del kolossal simulativo. Date un'occhiata al PC custom di Aorus e NVIDIA e fateci sapere che cosa ne pensate, ma prima vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator è destinato ad arrivare in estate su Xbox Series X/S e forse anche su Xbox One.