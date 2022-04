Flight Simulator tra World Update dell'Italia, DLSS e FRS: ecco la Roadmap

La divisione Publishing degli Xbox Game Studios e Asobo Studio aggiornano la Roadmap di Microsoft Flight Simulator per illustrare tutte le novità e i contenuti in arrivo nel simulatore aereo, ivi compresa l'ambiziosa espansione gratuita dedicata a Italia e Malta.

La prima e, forse, più importante informazione condivisa dal team Asobo riguarda la nuova data del World Update dell'Italia per Flight Simulator: il lancio ufficiale di questa attesa espansione è previsto per il 17 maggio su PC e Xbox Series X/S.

Come sottolineato in passato dagli stessi sviluppatori, si tratterà del più grande aggiornamento che sia mai stato realizzato per Microsoft Flight Simulator: il World Update 9, infatti, ricostruirà in fotogrammetria digitale ad altissima risoluzione ben 18.000 chilometri quadrati di territorio, oltre a rendere più realistiche 12 città e 6 punti d'interesse di Italia e Malta. Viene inoltre confermato per il 27 maggio il lancio dell'espansione gratuita dedicata ai caccia di Top Gun Maverick.

Quanto al futuro, lo studio Asobo riferisce di essere al lavoro per introdurre il supporto alle tecnologie di upscaling più evolute di NVIDIA e AMD: la piena compatibilità con il DLSS e FidelityFX Super Resolution 1.0 dovrebbe arrivare a luglio con il World Update 10, mentre per la versione 2.0 dell'FSR ci sarà da attendere l'aggiornamento successivo.