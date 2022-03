Flight Simulator: il World Update dell'Italia ha una data, sarà il più grande di sempre

Di ritorno dal volo sulla Penisola Iberica di Flight Simulator, gli studi Asobo annunciano finalmente la finestra di lancio del World Update dedicato all'Italia.

Nel corso dell'appuntamento in streaming ospitato da Xbox Game Studios Publishing, gli sviluppatori di Asobo Studio hanno discusso delle novità che hanno accompagnato l'ultimo aggiornamento contenutistico dedicato a Spagna, Portogallo, Andorra e Gibilterra per poi illustrare gli interventi previsti con la prossima espansione gratuita.

Dalla viva voce di Jorg Neumann, sviluppatore capo di Flight Simulator, dal CEO di Asobo Sebastian Wlock apprendiamo così che il World Update 9 di Microsoft Flight Simulator arriverà il 26 aprile e sarà dedicato a Italia e Malta. A detta degli esponenti del team Asobo, si tratterà del più grande aggiornamento che sia mai stato sviluppato per il kolossal aereo della casa di Redmond: il World Update 9 aggiungerà infatti 12 città e 6 località interamente ricostruite in fotogrammetria.

Per farsi un'idea delle modifiche attuate da Asobo, basti pensare che l'aggiornamento per Italia e Malta comprenderà qualcosa come 18.000 chilometri quadrati di territorio scansionato in fotogrammetria satellitare, un'estensione quasi tripla rispetto ai 6.300 chilometri ricostruiti dal World Update più grande lanciato fino ad oggi, ossia quello dell'Australia. La divisione Publishing degli Xbox Game Studios spiega di essersi avvalsa della collaborazione con Gaya Simulations per rendere ancora più realistici i nuovi punti di interesse che verranno aggiunti al 'tour virtuale' degli appassionati di Microsoft Flight Simulator da fine aprile su PC, Xbox Series X/S e Xbox Cloud Gaming tramite Game Pass Ultimate.