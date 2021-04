Flight Simulator per Xbox Series X/S avrà le mod: Microsoft testa la versione Xbox One

Durante l'ultimo evento in streaming organizzato dagli sviluppatori di Microsoft Flight Simulator, Jorg Neumann, Eric Pellissier ed Alyzée Arfel degli Xbox Game Studios e del team Asobo hanno confermato il supporto alle mod su Xbox Series X/S e svelano di star conducendo dei "test di fattibilità" su Xbox One.

I tre esponenti del team di sviluppo di Flight Simulator hanno colto l'occasione offerta dallo streaming per specificare che per la versione Xbox Series X/S del kolossal aereo sono previste delle modifiche per consentire al titolo di trarre il massimo dalla nuova piattaforma Microsoft.

Sul fronte dei contenuti, la versione console di Flight Simulator sarà però identica a quella PC, con il supporto al binomio mouse-tastiera e a tutti i software ufficiali di cui si serve il gioco per tarare i parametri della fisica ed elaborare in cloud la mole di dati gestita dai server Azure per gli aggiornamenti sul meteo, sul traffico internazionale degli aeroporti e su tantissimi altri aspetti come quello dell'aerodinamica. Non mancherà poi il supporto alle mod per i giocatori di Flight Simulator su Xbox Series X/S, ma non è chiaro se e quali DLC fan made saranno compatibili con la nuova versione console. L'unica certezza in tal senso è rappresentata dal fatto che tutti i contenuti sviluppati dal team Asobo (direttamente o dai singoli designer della compagnia) saranno disponibili sia su PC che su console.

Nel corso dello streaming, i rappresentanti di Microsoft e del team Asobo hanno infine precisato di essere impegnati nei test per la versione Xbox One di Flight Simulator, ma senza fornire ulteriori precisazioni sull'andamento di questi test. In attesa di assistere al lancio in estate del simulatore aereo della casa di Redmond su Xbox Series X/S, ricordiamo a chi ci segue che pochi giorni fa è stato reso disponibile in via del tutto gratuita il World Update 4 di Flight Simulator, con sensibili miglioramenti grafici e tanti contenuti inediti nelle ambientazioni di Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo.