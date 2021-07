Flight Simulator su Xbox Series X/S: 'bello come su un PC da 3.000 dollari', per Microsoft

Nell'ultimo intervento su Game Stack, i progettisti della divisione videoludica di Microsoft hanno discusso dell'imminente arrivo di Flight Simulator su Xbox Series X/S e spiegato che la versione console del kolossal aereo offrirà un'esperienza visiva e ludica rapportabile a quella fornita da un PC di fascia alta.

Prendendo in prestito le parole del responsabile dello sviluppo di Flight Simulator, Jorg Neumann, i progettisti di Microsoft spiegano che "grazie all'architettura di Azure possiamo superare i limiti di qualsiasi dispositivo tecnologico attingendo alla potenza di elaborazione del cloud. Sebbene la versione locale di Flight Simulator richieda un PC potente per essere fruito appieno, l'architettura di Azure ci permette di offrire l'esperienza completa di Flight Simulator anche su altri dispositivi, in particolare su console Xbox e, successivamente, su sistemi mobile".

A detta dei progettisti di Microsoft, quindi, l'architettura cloud di Azure su cui si basa Microsoft Flight Simulator garantisce "una democratizzazione dei dispositivi, dato che il software non deve più scalare in base alla potenza della singola piattaforma ma ha soltanto bisogno della sufficiente largezza di banda per elaborare in streaming quei dati".

A tal proposito, il parere espresso da Neumann è netto e lascia ben sperare per la qualità dell'esperienza ludica e visiva della versione Xbox Series X/S di Flight Simulator: "Le persone sono impressionate dalla bontà grafica di Flight Simulator su un PC da 3.000 dollari, ma indovina un po? Su console da 500 dollari come Xbox Series X arriverà in una forma praticamente invariata, e ci stiamo adoperando affinché tutto questo possa essere fruito presto su dispositivi con specifiche ancora inferiori, come gli smartphone".

A questo punto non ci resta che attendere fino al 27 luglio e volare, finalmente, sui cieli nextgen di Microsoft Flight Simulator nella sua versione console per Xbox Series X e Series S.