Flinthook debutta su Nintendo Switch tra pochissimi giorni

Nelle scorse ore i ragazzi dihanno annunciato che Flinthook debutterà su Nintendo Switch tra poco meno di una settimana, venerdì 9 marzo.

Già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC dall'estate dello scorso anno, Flinthook è un action/platform bidimensionale che segue le vicende dell'omonimo protagonista, un pirata mascherato chiamato a salvare la Galassia di Mermadion da una forza oscura. Grazie a una pratica cintura è possibile rallentare il tempo, una meccanica molto importante all'interno dell'economia del gameplay che permette di salvare la pelle nelle situazioni più concitate.

Flinthook è realizzato in pixel art, e ricorda molto da vicino i classici dell'era 16-bit. Essendo un rogue-like, inoltre, prevede il permadeath: ad ogni morte bisogna ricominciare dall'inizio, potendo tuttavia contare sui punti abilità e le monete guadagnate durante la partite, utilizzabili per potenziare il protagonista.

Per l'occasione, gli sviluppatori hanno condiviso il breve video di annuncio che potete ammirare in calce alla notizia. Tribute Games è uno studio di Montreal, in Canada, che si è distinto in passato per titoli dall'indubbio valore come Mercenary Kings (che ha debuttato su Switch lo scorso mese con la Reloaded Edition) e Curses 'N Chaos. Segnaliamo, infine, che Limited Run Games pubblicherà il titolo anche in edizione fisica.