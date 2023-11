Flintlock su PC, console e Game Pass in video: la paladina dell'action GDR è una furia!

Durante il PC Gaming Show Most Wanted, il team di A4A Games riapre una finestra sull'universo open world di Flintlock The Siege of Dawn con un nuovo video che fissa la data di lancio di questo ambizioso action GDR.

La nuova proprietà intellettuale del team di sviluppo che ha dato forma ad Ashen ci proietta in una dimensione free roaming completamente inedita che promette di fare la felicità di tutti i patiti del genere, merito di un combat system stratificato e di una pletora di attività da svolgere nel corso di un'avventura non lineare.

Il nostro compito sarà quello di aiutare Nor Vanek, paladina dell'esercito della coalizione, a compiere un lungo viaggio verso la Città dell'Alba per poter richiudere la Porta dell'Aldilà, i cui sigilli sono stati spezzati da un esercito di non morti che marcia verso il suo regno seminando distruzione e caos tra gli esseri umani.

Nel corso dell'odissea interattiva da vivere insieme a Vanek dovremo quindi fare appello a tutto il coraggio della nostra alter-ego per riconquistare i territori sottratti dai luogotenenti dell'esercito oscuro, a loro volta guidati da bizzose divinità che minacciano di distruggere per sempre il piano dimensionale degli umani.

La commercializzazione di Flintlock è prevista nell'estate del 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Flintlock e la caccia agli dei in un peculiare open world.