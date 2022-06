Flintlock The Siege of Dawn: gli autori di Ashen mostrano il gameplay del GDR open world

Nel corso dell'Xbox & Bethesda Games Showcase è stato concesso spazio anche a Flintlock: The Siege of Dawn, software house nota per aver dato i natali ad Ashen.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cim ci mostra una prima panoramica sul sistema di combattimento a base di scontri corpo a corpo, pistole e arricchito ulteriormente dall'utilizzo delle arti magiche. I giocatori, insomma, potranno sfruttare diverse strumenti messi a disposizione dal combat system e potranno dare risalto al proprio stile di gameplay preferito.

Partecipa all'ultimo duello dell'umanità: divinità e pistole si scontrano in una nuovissima avventura RPG a mondo aperto. La Porta dell'Aldilà è stata aperta e gli eserciti di non morti degli antichi Dei sono fuggiti. I vivi sono sull'orlo dell'estinzione. È tempo che le armate della coalizione riconquistino il mondo. Parti per un epico viaggio tra vendetta, magia e polvere da sparo, per guidare l'ultimo assedio dell'umanità contro le orde di morti.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Flintlock: The Siege of Dawn sarà disponibile nei primi mesi del 2023 su PC, PlayStation e Xbox (incluso al day one su Xbox Game Pass). Quali sono le vostre impressioni sul nuovo gioco degli autori di Ashen? Nel corso dello show di Microsoft è stato mostrato finalmente in azione anche Starfield di Bethesda.