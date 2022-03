Flintlock The Siege of Dawn: gli autori di Ashen svelano il nuovo GDR open world

Forti dell'esperienza maturata con il soulslike Ashen, gli autori di A44 Games guardano con fiducia al futuro e si dicono impegnati in un nuovo, ambizioso progetto multipiattaforma, il GDR a mondo aperto Flintlock The Siege of Dawn.

Il prossimo action ruolistico di A44 vedrà la partecipazione del publisher Kepler Interactive e promette di fare la felicità di tutti i patiti del genere. Il nuovo titolo ideato dai creatori della dimensione post-apocalittica di Ashen ci farà fronteggiare l'esercito di non morti che marcia verso il mondo dei vivi dopo aver spezzato i sigilli della Porta dell'Aldilà.

Il compito degli utenti sarà quello di armarsi e riconquistare i territori sottratti dalle bizzose divinità al comando delle orde di creature scaturite dall'oltretomba. L'esperienza di gioco trarrà forza da un sistema di combattimento che, a detta di A44, sarà tanto complesso da comprendere armi da mischia, da fuoco, magia bianca e stregonerie oscure, con attacchi speciali e combo che cambieranno in funzione delle abilità scelte e delle tipologie di equipaggiamenti utilizzati.

Il lancio di Flintlock The Siege of Dawn è previsto nel corso del 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass. In calce e in cima alla notizia trovate le prime immagini e il video di presentazione del nuovo GDR open world degli autori di Ashen.