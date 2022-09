Flintlock The Siege of Dawn: orde di nemici dall'oltretomba nel video sul combat system

Dopo aver mostrato il gameplay open world di Flintlock, il team di A44 Games ci reimmerge nelle atmosfere fantasy di The Siege of Dawn per offrirci una visione d'insieme sugli aspetti dirimenti del sistema di combattimento di questo ambizioso action GDR in arrivo su PC, PlayStation, Xbox e Game Pass.

Il nuovo filmato confezionato dagli autori di Ashen si focalizza interamente sulle abilità, sui poteri e sulle tecniche di combattimento da acquisire e padroneggiare nel corso di un'avventura che ci porterà a esplorare una dimensione post-apocalittica invasa da un'orda di creature provenienti dall'oltretomba. Il nostro compito sarà infatti quello di fronteggiare le legioni di non-morti attraverso un sistema di combattimento che, come possiamo intuire osservando le ultime scene di gameplay, sembra prendere in parte ispirazione da God of War in alcuni aspetti, nonché da altre produzioni classiche del genere.

Avanzando nella campagna principale, il nostro alter-ego potrà ampliare il proprio "vocabolario di mazzate" aggiungendo costamente nuovi equipaggiamenti e poteri, per poi scegliere in base al contesto e ai nemici da affrontare quali armi da mischia, stregonerie, attacchi magici e abilità speciali utilizzare con maggiore efficacia.

Il lancio di Flintlock è previsto nei primi mesi del 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e al day one su Xbox Game Pass. Se volete saperne di più su questa avventura free roaming, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Flintlock, origini e ambizioni dell'action open world.