Anche Flintlock The Siege of Dawn non ce la fa: il gioco è stato rinviato al 2024

Nel corso del pomeriggio sono stati pubblicati alcuni messaggi sui canali social ufficiali di Flintlock The Siege of Dawn, attraverso i quali il team di sviluppo ha comunicato ai giocatori che il progetto arriverà più tardi del previsto.

Ecco di seguito il comunicato degli sviluppatori:

"Vogliamo aggiornare i fan sullo stato dei lavori di Flintlock The Siege of Dawn. Per far sì che Flintlock offra la migliore esperienza possibile al lancio, abbiamo preso la decisione di spostare l'uscita del gioco al 2024. Stiamo lavorando duramente per creare un open world dettagliato con combattimenti entusiasmanti e fasi d'esplorazione che possano ricompensare il giocatore e al tempo stesso dargli un senso costante di scoperta. Per l'intero team è importante che il gioco sia speciale, lo dobbiamo a noi e ai giocatori che ci seguono sin dall'annuncio. Il vostro supporto è stato incredibile. Ognuno di noi in A44 Games è ispirato dal vostro entusiasmo e apprezza la vostra pazienza. Abbiamo ancora molto da mostrarvi e a breve arriveranno nuovi aggiornamenti."

Il nuovo titolo degli autori di Ashen, in uscita anche su Xbox Game Pass, è infatti slittato al 2024, sebbene al momento non si conosca una data d'uscita e non vi siano indicazioni sulla possibile finestra di lancio.

