Flintlock The Siege of Dawn: un nuovo sguardo al GDR open world degli autori di Ashen

Sfruttando la cornice offerta dalla nuova edizione del Future Game Show, Kepler Interactive, già autori di Ashen, hanno condiviso con il pubblico un video dietro le quinte dedicato a Flintlock The Siege of War, il nuovo gioco di ruolo open world in via di sviluppo presso lo studio.

Il nuovo filmato mostrato in occasione dell'evento ci permette di dare uno sguardo dietro le quinte dello sviluppo di Flintlock The Siege of War, e di conosere meglio il mondo di gioco, la protagonista di cui vestiremo i panni e le creature che popoleranno l'universo narrativo ideato da Kepler Interactive. Il video presenta qualche fugace apparizione di scene in-engine ed alcuni suggestivi artwork, il tutto accompagnato dal commento degli sviluppatori.

"Partecipa all'ultimo duello dell'umanità: divinità e pistole si scontrano in una nuovissima avventura RPG a mondo aperto. La Porta dell'Aldilà è stata aperta e gli eserciti di non morti degli antichi Dei sono fuggiti. I vivi sono sull'orlo dell'estinzione. È tempo che le armate della coalizione riconquistino il mondo. Parti per un epico viaggio tra vendetta, magia e polvere da sparo, per guidare l'ultimo assedio dell'umanità contro le orde di morti. La tua battaglia inizia ora".

Flintlock The Siege of War è atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S (sarà incluso al day one su Xbox Game Pass) nel corso del 2022.