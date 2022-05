Flintlock The Siege of Dawn: il nuovo trailer dell'action RPG ci presenta nemici e scenari

A qualche settimana di distanza dall'annuncio di Flintlock: The Siege of Dawn, il team di A44 Games ha pubblicato un nuovo filmato nel quale vengono spiegati tutti i dettagli in merito alla protagonista e alle ambientazioni che faranno da sfondo alla sua avventura.

Il nuovo progetto degli autori di Ashen sarà infatti ambientato in Nuova Zelanda e sono stati effettuati numerosi studi per ricreare gli scenari di gioco sia per quello che riguarda la fauna che la flora. La mappa di gioco sarà divisa in tre macro aree, ciascuna delle quali vanterà uno stile unico che la differenzierà da tutte le altre.

Nel corso del filmato si è parlato anche di Arno, la protagonista, che è stata creata anche grazie al tool MetaHuman Creator di Epic Games. Stando alle parole degli sviluppatori, quello creato dagli autori di Fortnite è uno strumento molto utile nelle mani delle software house più piccole, poiché può semplificarne sensibilmente il lavoro senza però sacrificare la qualità dei volti e delle loro espressioni. I principali avversari della protagonista saranno invece divinità, ciascuna delle quali è stata creata con dovizia di particolari non solo per rispecchiarne i tratti caratteriali, ma anche per intimorire il giocatore a causa della loro stazza.

In attesa di saperne di più sul gameplay di questo action RPG, che potrebbe ereditare qualche meccanica da soulslike come già visto in Ashen, vi ricordiamo che Flintlock The Siege of War raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi nel corso del 2022 e sarà disponibile sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Microsoft ha inoltre confermato che il gioco farà parte della sempre più folta schiera di produzioni che raggiungeranno il catalogo di Xbox Game Pass sin dal day one.