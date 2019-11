La Flip Cover ufficiale per Nintendo Switch Lite sta per arrivare in Europa

Nintendo ha annunciato che la Flip Cover per Switch Lite, già disponibile in Giappone, arriverà entro fine anno in Nord America e nei mesi successivi anche in Europa, con un lancio fissato per l'inizio del 2020 nel nostro continente.

La Flip Cover è una custodia "a libro" come quelle usate per smartphone e tablet, realizzata in tessuto, la cover avvolge interamente Nintendo Switch Lite e grazie alla protezione della parte superiore copre anche l'intero schermo, così da evitare graffi o danni dovuti a urti accidentali. Al momento in Europa è disponibile solamente la custodia morbida con chiusura zip che richiede però di estrarre la console per usarla, nel caso della Flip Cover basterà "alzare" l'aletta superiore e ripiegarla come uno uno stand, esattamente come su iPad o altri dispositivi portatili.

La custodia sarà disponibile negli Stati Uniti e in Australia il prossimo 8 dicembre al prezzo di 39.99 dollari, noi europei dovremo attendere l'inizio del prossimo anno, al momento il prezzo in Euro non è stato reso noto, restiamo quindi in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Nintendo. Le colorazioni disponibili negli USA saranno giallo, turchese (azzurro) e grigio, così da abbinarsi perfettamente ai tre colori di Nintendo Switch Lite.