Flipping Death uscirà anche su PlayStation 4 nella primavera del 2018

Il titolo venne annunciato esclusivamente per la console ibrida di Nintendo lo scorso mese di marzo, nel frattempo lo studio ha deciso di estenderne lo sviluppo anche per l'ammiraglia di casa Sony. La notizia è stata accompagnata dal trailer che potete ammirare in apertura di notizia.

Ambientato a Flatwood Peaks, una stravagante cittadina dove la morte è in vacanza, permetterà ai giocatori di passare dal mondo dei vivi a quello dei morti, e viceversa, mentre tenteranno di risolvere i puzzle che troveranno lungo la loro strada. Il titolo si configura come il seguito spirituale di Stick it To The Man, uno dei precedenti titoli di Zoink Games (studio che ha dato i natali anche a Zombie Vikings).